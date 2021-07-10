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Haber Giriş: 10.07.2021 - 22:38 | Son Güncelleme:

Son dakika deprem haberi: İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bir deprem daha!

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Son dakika deprem haberi: İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında bir deprem daha!

Son dakika haberi... Bugün İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında meydana gelen depremden sonra aynı bölgede 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti.

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, saat 22.19'da Karaburun'un 44.35 km açıklarında bir deprem oldu.

Büyüklüğü 4.3 olarak saptanan depremin derinliği 12.99 km olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak aktardı.

Saat 17.43'te yine Ege Denizi'nde 4.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem İzmir ve Çanakkale'de hissedilmişti.

Egede deprem İzmir Karaburun ve Çanakkalede hissedildi
Ege'de deprem! İzmir Karaburun ve Çanakkale'de hissedildi

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