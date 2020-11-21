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Son dakika deprem haberi: Isparta'da aynı bölgede üst üste deprem!
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Isparta'nın Gelendost ilçesinde saat 22:52'de deprem meydana geldi. Gelendost ilçesinde 20 Kasım'da da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Son dakika haberi... Merkez üssü Isparta - Gelendost olan depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.6, derinliği ise 7 km olarak belirlendi.
20 Kasım'da 3.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem 9.99 km derinlikteydi.
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