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Son dakika deprem haberi: Erzincan'da korkutan deprem! Çevre illerden hissedildi
Son dakika haberine göre; Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem Bayburt, Rize, Trabzon ve Gümüşhane'de hissedildi.
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde saat 00:37'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 7.34 olarak açıklandı.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.
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