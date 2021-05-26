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Haber Giriş: 26.05.2021 - 00:48 | Son Güncelleme:

Son dakika deprem haberi: Erzincan'da korkutan deprem! Çevre illerden hissedildi

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Son dakika deprem haberi: Erzincan'da korkutan deprem! Çevre illerden hissedildi

Son dakika haberine göre; Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem Bayburt, Rize, Trabzon ve Gümüşhane'de hissedildi.

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde saat 00:37'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7.34 olarak açıklandı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurdu.

Son dakika deprem haberi: Erzincanda korkutan deprem Çevre illerden hissedildi

 

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