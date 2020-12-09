Son dakika deprem haberi: Ege'de korkutan depremler
Alınan son dakika haberine göre, Ege'de peş peşe depremler meydana geldi. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre saat 03:11 merkez üssü Balıkesir 3.4 şiddetinde deprem gerçekleşti. Bu depremin ardından ise saat 03:44'de merkez üssü Kuşadası Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege'den gelen son dakika haberlerine göre kısa aralıklarla iki deprem gerçekleşti. AFAD'dan alınan verilere göre, saat 03:11 merkez üssü Balıkesir'de 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin hemen ardından saat 03:44'de Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen deprem yerin 12.6 kilometre derinliğinde 3.6 şiddetinde gerçekleşti. Depremlerin kısa zaman aralıklarda gerçekleşmesi bölge halkında korkuya sebep oldu.
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