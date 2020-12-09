Son dakika deprem haberi: Ege'de korkutan depremler

Ege'den gelen son dakika haberlerine göre kısa aralıklarla iki deprem gerçekleşti. AFAD'dan alınan verilere göre, saat 03:11 merkez üssü Balıkesir'de 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin hemen ardından saat 03:44'de Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen deprem yerin 12.6 kilometre derinliğinde 3.6 şiddetinde gerçekleşti. Depremlerin kısa zaman aralıklarda gerçekleşmesi bölge halkında korkuya sebep oldu.