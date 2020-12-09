Son dakika deprem haberi: Ege ve Marmara'da korkutan depremler

Gelen son dakika haberlerine göre kısa aralıklarla iki deprem gerçekleşti. AFAD'dan alınan verilere göre, saat 03:11 merkez üssü Balıkesir'de 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremden kısa süre sonra ise saat 03:44'de Kuşadası Körfezi'nde yerin 6.99 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem gerçekleşti. Depremlerin kısa zaman aralıklarında gerçekleşmesi, bölge halkında korkuya sebep oldu.