Son Güncelleme:
Son dakika deprem haberi: Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem! Muğla'nın Datça, Bodrum ve Marmaris ilçelerinde hissedildi
Son dakika haberi... Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bodrum ve Marmaris ilçelerinde de hissedildi.
AFAD'ın aktardığı bilgiye göre, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 23:28'de 5.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 2.51 km olarak açıklandı.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.
Kripto Para Piyasaları için Bigpara