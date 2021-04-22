Son dakika deprem haberi: Balıkesir'de korkutan deprem
Son dakika haberi... Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bursa, İzmir ve Bursa'da da hissedildi.
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00:17'de 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
BELEDİYE BAŞKANI YAVAŞ: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, yaptığı açıklamada, depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.
Vatandaşlara geçmiş olsun dileğini ileten Yavaş, "Herhangi maddi bir hasarımız söz konusu değil. Oluşabilecek olumsuz bir duruma karşı tüm ekiplerimiz hazır bekliyor." diye konuştu.
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