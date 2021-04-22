Son dakika deprem haberi: Balıkesir'de korkutan deprem

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00:17'de 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.



BELEDİYE BAŞKANI YAVAŞ: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, yaptığı açıklamada, depremle ilgili herhangi bir olumsuzluğun olmadığını söyledi.



Vatandaşlara geçmiş olsun dileğini ileten Yavaş, "Herhangi maddi bir hasarımız söz konusu değil. Oluşabilecek olumsuz bir duruma karşı tüm ekiplerimiz hazır bekliyor." diye konuştu.

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