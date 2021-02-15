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Haber Giriş: 15.02.2021 - 00:17 | Son Güncelleme:

Son dakika deprem haberi: Afyonkarahisar'da korkutan deprem! Isparta ve Burdur'da hissedildi

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Son dakika deprem haberi: Afyonkarahisar'da korkutan deprem! Isparta ve Burdur'da hissedildi
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Son dakika habere göre, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Isparta, Burdur ve çevre illerde de hissedildi.

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Afyon'un Dinar ilçesinde saat 00:08'de 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 5.39 km olarak açıklandı.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.

Son dakika deprem haberi: Afyonkarahisarda korkutan deprem Isparta ve Burdurda hissedildi

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