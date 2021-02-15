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Son dakika deprem haberi: Afyonkarahisar'da korkutan deprem! Isparta ve Burdur'da hissedildi
Son dakika habere göre, Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Isparta, Burdur ve çevre illerde de hissedildi.
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Afyon'un Dinar ilçesinde saat 00:08'de 3.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 5.39 km olarak açıklandı.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4 olarak duyurdu.
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