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Son dakika... Deprem felaketinin 13. günü... AFAD'dan açıklama: Can kaybı 40 bin 642'ye yükseldi

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#Deprem#Kahramanmaraş#AFAD
Son dakika... Deprem felaketinin 13. günü... AFADdan açıklama: Can kaybı 40 bin 642ye yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2023 16:27

AFAD Başkanı Yunus Sezer, deprem felaketinde can kaybının 40 bin 642'ye yükseldiğini açıkladı.

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6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde meydana gelen iki deprem, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı. Türkiye'yi sarsan depremin üzerinden 13 gün geçerken can kaybı 40 bin 642'ye yükseldi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşte Sezer'in açıklamalarından satır başları:

40 bin 642 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda. Arama kurtarma çalışmaları yarın akşam itibari ile büyük oranda sonlandırılmış olacak.

Hatay genelinde büyük bir yoğunlaşma var, 13 bine yakın arama kurtarma personelimiz orada görev yapıyor.

430 bin kişi tahliye edildi. 682 binin üzerinde kişiye nakdi yardım ödendi. 290 bine yakın kira desteği müracaatı aldık. 

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HATAY'DA 2 KİŞİ KURTARILDI

Öte yandanHatay'da, Antakya ilçesinin Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı enkazında ses ve ısı alınınca arama- kurtarma çalışması yoğunlaştırıldı. Yapılan çalışma sonucu 296’ncı saatte enkazdaki 1'i çocuk, 1'i kadın 3 kişi kurtarıldı. Ancak enkazdan kurtarılan çocuk ambulansta hayatını kaybetti. Kurtarılan iki kişinin ise tedavisi sürüyor.

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deprem SORUŞTURMALARINDA 120 KİŞİ TUTUKLANDI

Depremde yıkılan binalarla ilgili şu ana kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 400 şüpheli tespit edildi. 39 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, 120 kişi tutuklandı, 112 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

13 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 23 şüpheli için gözaltı talimatı verildi. 14 şüphelinin gözaltında işlemleri sürerken, 63 kişiye ilişkin şüphelilik vasfı değerlendirmesi sürüyor. Belirlenen şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, 11'inin ise öldüğü tespit edildi.

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