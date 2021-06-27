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Deniz TOKAT/ DENİZLİ (DHA)
Haber Giriş: 27.06.2021 - 16:08 | Son Güncelleme:

Son dakika... Denizli'de yerleşim yerleri yakınında orman yangını

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Son dakika... Denizli'de yerleşim yerleri yakınında orman yangını

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim yerleri yakınındaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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  • Denizlide orman yangını
  • Denizlide orman yangını
  • Denizlide orman yangını
  • Denizlide orman yangını
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Göveçlik Mahallesi yakınlarında bulunan genç ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yaklaşık 600 metre mesafedeki yangında, dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı bir helikopter, çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Alevlerin yerleşim yerlerine doğru değil, ters istikamette ilerlediği belirtilirken, söndürme çalışmalarına Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek veriyor. Mahalle halkının endişeyle izlediği söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Son dakika... Denizlide yerleşim yerleri yakınında orman yangını

 

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