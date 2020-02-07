Son dakika haberler: Hangi illerde okullar tatil edildi? İşte okulların tatil olduğu iller

Denizli'de dün gece başlayıp, sabaha kadar aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Çameli ilçesinde okullar tatil edilirken, Çal ve Bekilli ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildi.

Denizli'de dün gece başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla etkili oldu. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreyi geçti. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün için Çameli ilçesinde okullar tatil edildi. Çal ve Bekilli ilçelerinde ise taşımalı eğitim verilen okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

ERZİNCAN

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle taşımalı sistemle eğitime bugün ara verildi.

Refahiye Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Refahiye ilçemizde olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında olan öğrencilerin eğitimine bir gün ara verilmiştir" denildi.

BURDUR

Burdur'un 3 ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Burdur Valiliği’nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Altınyayla ilçesinin tamamında, Çavdır ve Gölhisar ilçelerinde ise taşımalı öğrenciler için 7 Şubat Cuma günü eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

MANİSA

Manisa’nın Kula ilçesinde gece saatlerinden bu yana etkisi gösteren kar yağışı, ara ara trafikte aksamalara sebep olurken, eğitime de kar tatili verildi. Kaymakam Kemal Duru yaptığı açıklama 07 Şubat 2020 Cuma günü eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.