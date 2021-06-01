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Deniz TOKAT- Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)-
Haber Giriş: 01.06.2021 - 10:27 | Son Güncelleme:

Son dakika: Denizli'de iplik fabrikasında yangın! Kısa sürede büyüdü

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Son dakika: Denizli'de iplik fabrikasında yangın! Kısa sürede büyüdü

Denizli'nin Honaz ilçesindeki iplik fabrikasında belirlenemeyen nedenle yangın çıkarken, itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı.

Kocabaş Mahallesi'nde bulunan iplik fabrikasının depo kısmında, saat 05.30 sıralarında yangın başladı. Pamuk balyaları ve ipliklerin bulunduğu alandaki yangın, kısa sürede büyüdü.

Son dakika: Denizlide iplik fabrikasında yangın Kısa sürede büyüdü

Fabrika işçilerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 38 kişilik personel, 19 itfaiye aracı ile yangına müdahaleye başladı. Söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

Son dakika: Denizlide iplik fabrikasında yangın Kısa sürede büyüdü

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