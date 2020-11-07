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Deniz TOKAT/DENİZLİ - DHA
Haber Giriş: 07.11.2020 - 14:48 | Son Güncelleme:

Son dakika... Denizli'de film gibi operasyon! Jandarma filyasyon ekibi kılığına girdi ve...

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Son dakika... Denizli'de film gibi operasyon! Jandarma filyasyon ekibi kılığına girdi ve...
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Denizli'de 1'i kadın 2 hırsızlık şüphelisi filyasyon ekibi görünümündeki Jandarma Suç ve Araştırma Timi (JASAT) tarafından saklandıkları evde yakaladı.

Sarayköy ilçesinde, geçen 24 Ekim'de iş yerinden 25 bin lira değerindeki yüksek gerilim hattına ait demir malzemeler, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin Musa D. (25) ve birlikte yaşadığı sevgilisi Ümmü Ç. (20) olduğunu belirledi.

Son dakika... Denizlide film gibi operasyon Jandarma filyasyon ekibi kılığına girdi ve...

Şüphelilerin Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesi'ndeki evde saklandıkları tespit edildi. JASAT ekibi, şüphelilerin durumdan şüphelenip kaçmaması için kendilerine filyasyon ekibi görünümü verdi. Ardından harekete geçip, şüphelilerin kaldığı eve operasyon düzenlendi.

Şüpheli Musa D. ve Ümmü Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

 

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