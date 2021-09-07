Son dakika! Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem! Burdur'dan da hissedildi

AFAD'dan alınan bilgiye göre; Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 12:42'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15.22 km olarak açıklandı. Deprem Burdur'dan da hissedildi.

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