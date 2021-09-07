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Haber Giriş: 07.09.2021 - 12:57 | Son Güncelleme:

Son dakika! Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem! Burdur'dan da hissedildi

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Son dakika! Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem! Burdur'dan da hissedildi

Son dakika haberine göre Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Burdur'dan da hissedildi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre; Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 12:42'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15.22 km olarak açıklandı. Deprem Burdur'dan da hissedildi.

Son dakika Denizlide 3.9 büyüklüğünde deprem Burdurdan da hissedildi

 

 

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