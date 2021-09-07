Son dakika! Denizli'de 3.9 büyüklüğünde deprem! Burdur'dan da hissedildi
Son dakika haberine göre Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Burdur'dan da hissedildi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre; Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 12:42'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15.22 km olarak açıklandı. Deprem Burdur'dan da hissedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 7, 2021
Büyüklük : 3.9 (ML)
Yer : Bozkurt (Denizli)
Tarih-Saat : 07.09.2021, 12:42:40 TSİ
Enlem : 37.7935 N
Boylam : 29.6373 E
Derinlik : 15.22 km
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