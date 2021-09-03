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Haber Giriş: 03.09.2021 - 12:29 | Son Güncelleme:

Son dakika: Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem

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Son dakika: Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Denizli'nin Honaz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Honaz ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Saat 12.18'de gerçekleşen depremin 13,37 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.


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