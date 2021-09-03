Son dakika: Denizli'de 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Denizli'nin Honaz ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Honaz ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem yaşandı.
Saat 12.18'de gerçekleşen depremin 13,37 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 3, 2021
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Honaz (Denizli)
Tarih-Saat : 03.09.2021, 12:18:18 TSİ
Enlem : 37.8433 N
Boylam : 29.3135 E
Derinlik : 13.37 km
Detay : https://t.co/Pr6OXMYZ2m@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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