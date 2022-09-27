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Son dakika... 'Demir Yumruk' soruşturmasında yeni gelişme! İddianame kabul edildi

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#Ankara#Demir Yumruk Soruşturması#Hüseyin Eryılmaz
Son dakika... Demir Yumruk soruşturmasında yeni gelişme İddianame kabul edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2022 16:12

Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen ve 29 şüphelinin tutuklandığı 'Demir Yumruk' soruşturması kapsamında suç örgütü lideri Hüseyin Eryılmaz grubuna yönelik soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında hazırlanan 2’nci iddianamede 46 şüpheli yer alırken aralarında Hüseyin Eryılmaz’ın da bulunduğu 5 kişi örgüt yöneticiliği, 14 kişi örgüt üyeliği, 27 kişinin ise dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istenildi. İddianame Ankara 33’ncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Hüseyin Eryılmaz’ın da bulunduğu 5 kişi hakkında 14 yıldan 43 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen ve 29 şüphelinin tutuklandığı 'Demir Yumruk' soruşturması çerçevesinde örgüt kurucusu Hüseyin Eryılmaz, 4 yönetici ve 14 üye olmak üzere toplamda 19 kişiye "örgüte üye olmak" ve "dolandırıcılık" suçlarından hapsi istendi.

Savcılık, Hüseyin Eryılmaz grubuna yönelik soruşturmayı tamamlayarak iddianame düzenledi. İddianamede aralarında Hüseyin Eryılmaz ve yöneticilerin de bulunduğu 5 kişi hakkında 14 yıldan 43 yıla kadar hapis cezası istendi. Soruşturma çerçevesinde hazırlanan 2’nci iddianamede 46 şüpheli yer alırken, aralarında Hüseyin Eryılmaz’ın da bulunduğu 5 kişinin örgüt yöneticiliği, 14 kişinin örgüt üyeliği, 27 kişinin ise dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istendi. İddianame, Ankara 33’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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500 MİLYON TL ELE GEÇİRİLMİŞTİ

Ankara merkezli 29 ilde demir- çelik fiyatlarını manipüle eden, 105 milyar liralık sahte faturayla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan şirketlere yönelik düzenlenen 'Demir Yumruk' operasyonunda yaklaşık 4 kamyonu dolduran belge ve ziynet eşyaları ile bavullar içinde 500 milyon lira ele geçirilmişti. Vergi denetime takılmamak için demirleri, şehir içindeki depolarda gezdirdiği belirlenen şüphelilerin, şehirler arasında Plaka Tanıma Sistemi'nde usulsüzlüğe yakalanmamak için de boş kamyonetleri ülke genelinde gezdirdiği saptanmıştı.

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EROL EVCİL'E 30 YIL 9 AY HAPİS TALEBİ

'Demir Yumruk' soruşturması kapsamında suç örgütü lideri Erol Eşrefoğlu (Evcil) gurubuna yönelik soruşturma tamamlanmıştı. İddianamede 32 şüpheliden aralarında Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da bulunduğu 17'si hakkında 2 yıldan 30 yıl 9 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası istenmişti, 15 kişi hakkında ise 'kovuşturmaya yer olmadığı' kararı verilmişti.

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#Ankara#Demir Yumruk Soruşturması#Hüseyin Eryılmaz

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