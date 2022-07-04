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Son dakika: Demir Yumruk Operasyonu'nda yeni gelişme! Tutuklandılar

#Erol Evcil#Demir Yumruk Operasyonu#Tutuklama
Son dakika: Demir Yumruk Operasyonunda yeni gelişme Tutuklandılar

Ankara merkezli 29 ilde gerçekleştirilen 'Demir Yumruk' operasyonunda gözaltına alınan, aralarında suç örgütü lideri Erol Evcil'in (Eşrefoğlu) de bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik 'Demir Yumruk' operasyonu düzenledi. Ankara merkezli 29 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 225 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı'nın talebi üzerine 210 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi verildi.

Çökertilen 3 suç örgütünden birinin lideri Erol Evcil'in de aralarında olduğu 15 şüpheli, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Erol Evcil, Tolga Demirel, Hasan Kabuklu, Fırat Ardıç, 'kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarından, şüpheli Sadun Budinli ise 'kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ile 'suç örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklandı. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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#Erol Evcil#Demir Yumruk Operasyonu#Tutuklama

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