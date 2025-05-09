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Son dakika... DEM Parti: PKK'nın kongre toplaması an meselesi

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti#PKK#Ayşegül Doğan
Son dakika... DEM Parti: PKKnın kongre toplaması an meselesi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 12:05

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yaptığı açıklamada, "PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu tarihi adımı önemle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doğan, "PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Bu tarihi adımı önemle bekliyoruz. Üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yaparız. Adımın sonrası önemli, siyasete önemli görevler düşüyor" ifadelerini kullandı. 

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Doğan, "Sırrı Süreyya Önder suikast girişimini yetkililere bildirdi. Lastiği patlatacak düzenek bulundu. Düzenek yetkililere teslim edildi. Önder'e suikast girişimi sonrası tedbir alındı" dedi.

Van Milletvekili Pervin Buldan'ın İtalya'nın başkenti Roma'da trafik kazası geçirdiği haberlerini de doğrulayan Doğan, "Suikast girişimi olarak değerlendirilmemeli. Keskin Bayındır da araçtaydı. Aracı kullanan aracı ters yöne girmesi yüzünden gerçekleşmiş. Kimsenin hasar almadığı bir trafik kazası." diye konuştu.

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#DEM Parti#PKK#Ayşegül Doğan

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