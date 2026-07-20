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Son dakika... DEM Parti heyeti, İmralı'ya gidiyor

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti#İmralı Heyeti#Pervin Buldan
Son dakika... DEM Parti heyeti, İmralıya gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 13:23

DEM Parti’den yapılan açıklamada, görüşme gerçekleştirmek üzere İmralı Adası'na hareket eden heyette TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Özgür Faik Erol'un yer aldığı belirtildi.

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DEM Parti, İmralı heyeti üyeleri TBMM Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile avukat Özgür Faik Erol'un İmralı Adası'na hareket ettiğini açıkladı.

Partiden yapılan açıklamada, DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'un, İmralı'da görüşme yapmak üzere, Ada'ya doğru hareket ettiği belirtildi.

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#DEM Parti#İmralı Heyeti#Pervin Buldan

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