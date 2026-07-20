Son dakika... DEM Parti heyeti, İmralı'ya gidiyor

DEM Parti’den yapılan açıklamada, görüşme gerçekleştirmek üzere İmralı Adası'na hareket eden heyette TBMM Başkan Vekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Özgür Faik Erol'un yer aldığı belirtildi.
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı
DEM Parti, İmralı heyeti üyeleri TBMM Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile avukat Özgür Faik Erol'un İmralı Adası'na hareket ettiğini açıkladı.
Partiden yapılan açıklamada, DEM Partiİmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'un, İmralı'da görüşme yapmak üzere, Ada'ya doğru hareket ettiği belirtildi.