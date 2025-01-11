×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... DEM Parti heyeti, Demirtaş ile görüşmek için cezaevinde

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti#Selahattin Demirtaş#Ziyaret
Son dakika... DEM Parti heyeti, Demirtaş ile görüşmek için cezaevinde
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 13:52

DEM Parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ile Ahmet Türk, Edirne'de tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret etti.

Haberin Devamı

İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, daha sonra beraberinde görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile , TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra AK Parti TBMM Grubu, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti.

DEM Parti, heyetin siyasi partilere gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı bugün tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti. Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ile Ahmet Türk, Demirtaş ile görüşmek üzere saat 13.15 sıralarında cezaevine giriş yaptı.

Gözden KaçmasınDEM Parti heyeti ile görüşme... AK Partili Güler: Öcalana af gibi bir konu gündemimizde yokDEM Parti heyeti ile görüşme... AK Partili Güler: Öcalan'a af gibi bir konu gündemimizde yokHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#DEM Parti#Selahattin Demirtaş#Ziyaret

BAKMADAN GEÇME!