Son dakika... DEM Parti heyeti, Demirtaş ile görüşmek için cezaevinde

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İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, daha sonra beraberinde görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile , TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra AK Parti TBMM Grubu, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti.

DEM Parti, heyetin siyasi partilere gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı bugün tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti. Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ile Ahmet Türk, Demirtaş ile görüşmek üzere saat 13.15 sıralarında cezaevine giriş yaptı.