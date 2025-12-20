Son dakika... DEM Parti heyeti, AK Parti'yi ziyaret ediyor

×
Gündem Haberleri

Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2025 14:04

DEM Parti heyeti, AK Parti'yi ziyaret ediyor. Meclis'teki görüşmede Terörsüz Türkiye süreci konuşulacak.

CNN TÜRK muhabiri Paşa Alyurt, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

DEM Parti'nin İmralı heyeti AK Parti'yi ziyaret için geldi. Daha önceki ziyaretlerde olduğu gibi AK Parti heyetine Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile heyeti karşıladı. DEM Parti heyetinde kimler var; DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol var.

Görüşmede ele alınacak en temel konu başlığı ise Terörsüz Türkiye süreci. Bu kapsamda raporlar Meclis'e sunulmuştu.

DEM Parti'nin temasları devam edecek. TİP ile de bir görüşme gerçekleştirilecek. Geçen hafta da MHP'yi ziyaret etmişti. 

