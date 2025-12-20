Son dakika... DEM Parti heyeti ve AK Parti'den görüşme sonrası ilk açıklama

Haberin Devamı

CNN TÜRK muhabiri Paşa Alyurt, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

DEM Parti'nin İmralı heyeti AK Parti'yi ziyaret için geldi. Daha önceki ziyaretlerde olduğu gibi AK Parti heyetine Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanvekili Efkan Ala ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile heyeti karşıladı. DEM Parti heyetinde kimler var; DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol var.

Görüşmede ele alınacak en temel konu başlığı ise Terörsüz Türkiye süreci. Bu kapsamda raporlar Meclis'e sunulmuştu.

DEM Parti'nin temasları devam edecek. TİP ile de bir görüşme gerçekleştirilecek. Geçen hafta da MHP'yi ziyaret etmişti.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in görüşme sonrası yaptığı açıklamalardan satır başları;

DEM Parti heyetinin geçen hafta siyasi partilerle periyodik olarak yaptığı ziyaretler kapsamında bu hafta itibari ile kendileriyle randevulaşmıştık. Tabi bu hafta itibari ile özellikle 5 Ağustos’ta toplanarak başlayan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi komisyona siyasi partiler bugüne kadar yapılan çalışmalara yönelik raporlarını sundu.

En son biz de Meclis Başkanlığımıza dün arz etmiş olduk. Bu kapsamda da detaylı değerlendirmeler yaptık. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Daha sonraki dönemlerde detaylı açıklamalar yaparız.

DEM Partili Pervin Buldan'ın açıklamalarından satır başları;

Adalet ve Kalkınma Partisi heyetine çok teşekkür ediyoruz. Verimli bir toplantı oldu. Bir yılı aşkın devam edenle süreçle alaka gelinen aşamayı detaylı bir şekilde istişare ettik. Heyet üyeleri gerçekten bu konudaki görüşlerini çok samimi bir şekilde ifade ettiler. Biz şunun altını önemle çizmek istiyoruz. Barış hukuksuz olmaz o yüzden hukuki bir zemine ihtiyaç olan bir döneme girdik. Yeni bir aşamaya girdik. Böyle ifade edebiliriz ve bu aşamada da gelinen süreçte yine istişarelerimiz devam edecek. Görüşmelerimiz devam edecek ve sürekli bir araya gelip bu konuyu nihayete erdirme konusunda da hemfikir olduk diyebilir.