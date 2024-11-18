×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#Esenyurt#DEM Parti#Gözaltı
Son dakika... DEM Parti Esenyurt İlçe Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 15:36

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca PKK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Esenyurt DEM Parti İlçe Eş Başkanları Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca, 1995'te etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Gülşen Atalmış hakkında DEM Partinin Esenyurt'taki binasında sözde anma etkinliği yapıldığı ve örgütsel fotoğraflar paylaşıldığı tespit edildi.

Savcılığın gözaltı kararı verilmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri, DEM Parti Esenyurt İlçe Yöneticileri Abdullah Arınan ve Rojda Yılmaz'ı gözaltına aldı.

Operasyonda, parti binasında sözde anma etkinliğinde kullanılan materyaller, çok sayıda yasaklı yayın ile terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları da ele geçirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Esenyurt#DEM Parti#Gözaltı

BAKMADAN GEÇME!