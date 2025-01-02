Son dakika: DEM Parti, TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Devlet Bahçeli ile görüşecek

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DEM Partili Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk saat 13.30'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek.

DEM Parti heyetinin saat 15:00'te ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşeceği bildirildi.

CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür görüşmeler ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

İmralı'ya giden DEM Parti vekilleri Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve ek olarak Ahmet Türk saat 15:00'te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edecek. Saat 13:30'da da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşecek.



Bilindiği üzere bu süreç başladıktan sonra İmralı ile bir görüşme gerçekleştirildi. O görüşmenin ardındansa İmralı'dan gelen 'Pozitif adım atmaya hazırım' mesajı iletildi. Ve DEM Parti heyeti siyasi partilerden randevu talep edeceklerini açıkladılar. Ve ne zaman bu olur merak ediliyordu. İlk olarak DEM Parti'nin içerisinde değerlendirmesi bekleniyordu. Kendi içerisindeki değerlendirme tamamlandı ancak DEM Parti'de MYK yapılmadı. Eş genel başkanlara İmralı'dan gelen mesajlar iletildi. MYK'nın 6 Ocak'ta yapılması yani pazartesi günü bekleniyor.

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MYK öncesi diğer siyasi parti gruplarıyla bugün itibarıyla görüşmeler başlayacak. MHP lideri Bahçeli ile saat 15:00'te Meclis'te görüşme olacak. Bu görüşme oldukça önemli. MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni yıl mesajında hayırlı bir başlangıç olarak ifade etmişti. Bu anlamda da ilk kez bir temas gerçekleşmiş olacak. Bugün gözler Devlet Bahçeli ve DEM Parti arasında olacak.