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Ali Can ZERAY- Resul ORUÇOĞLU/KIRKLARELİ, (DHA)-
Haber Giriş: 18.06.2021 - 15:04 | Son Güncelleme:

Son dakika: Davutoğlu'nun konvoyunda kaza! Genel başkan yardımcısı ve 1 çocuk yaralı..

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Kırklareli'de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun konvoyunda kaza meydana geldi. Kazada Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün ile 1 çocuk yaralandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde parti binasının açılışına katılıp, halkla bir araya geldi. Daha sonra Kırklareli merkezdeki programına geçen Davutoğlu'nun konvoyundan araç ile başka bir araç, kavşakta çarpıştı.

Son dakika: Davutoğlunun konvoyunda kaza Genel başkan yardımcısı ve 1 çocuk yaralı..

Kazada Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün ile diğer araçta bulunan 1 çocuk yaralandı. Ün, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekibince ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralı olan çocuk ise ambulansta tedavi edildi.

Aracı konvoyun önde bulunan ve kazadan daha sonra haberi olan Ahmet Davutoğlu'nun hastaneye gideceği belirtildi.

Son dakika: Davutoğlunun konvoyunda kaza Genel başkan yardımcısı ve 1 çocuk yaralı..

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