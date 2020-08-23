Son dakika... Datça'da orman yangını

Datça'nın kırsal Mesudiye Mahallesi Döşeme mevkisindeki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangını başladı. Yerleşim yerlerinin üst kısmında bulunan taş ocağının yakınında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Datça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, 30 orman işçisi ve 25 gönüllünün 1 helikopter ve 5 arazözle müdahale etmesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Yangının yol kenarından başlaması nedeniyle atılan bir sigara izmaritinden çıkmış olabileceği üzerinde durulurken, ilk belirlemelere göre 2 dönümlük alandaki kızılçam ağaçları zarar gördü. Jandarma, yanan alanda inceleme başlattı.