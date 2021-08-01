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Gündem
AA - DHA
Haber Giriş: 01.08.2021 - 12:04 | Son Güncelleme:

Son dakika... Datça açıklarında peş peşe depremler

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Son dakika... Datça açıklarında peş peşe depremler

Ege Denizi'nde Datça açıklarında 4.3 ve 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, 4.3'lük sarsıntı saat 11.37'de ve 4,81 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 52,96 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. 

BİR DEPREM DAHA

Yine Datça açıklarında saat 12:14'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD, depremin derinliğinin 21.83 kö olduğunu açıkladı. 

Egede Datça açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem
Ege'de Datça açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem!

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