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Son dakika: Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem!
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 16:21'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 16.21'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 16.21'de 5,25 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 35,21 kilometre olarak ölçüldü.