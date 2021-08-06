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Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla) (DHA)
Haber Giriş: 06.08.2021 - 12:32 | Son Güncelleme:

Son dakika... Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

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Son dakika... Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 12.16'da, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. 16,70 kilometre derinliğindeki deprem, Datça ve kırsal mahalleri Yazıköy, Cumalı, Mesudiye, Sındı Yakaköy'de hissedildi. Datça'ya 53 kilometre mesafedeki depremle ilgili olumsuzluk bildirilmedi.

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