Dalaman'da orman yangını

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Dalaman'ın Gürköy Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 14.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, 5 helikopter ve 2 uçakla havadan, 14 arazöz, 6 su tankeri ve 40 orman işçisiyle karadan yapılan 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alan kül oldu. Jandarma, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.