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Dalaman'da orman yangını

#Muğla#Dalaman#Orman Yangını

Muğla’nın Dalaman ilçesinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.Yangın 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alan kül oldu.

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Dalaman'ın Gürköy Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 14.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı. 

Dalamanda orman yangını

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, 5 helikopter ve 2 uçakla havadan, 14 arazöz, 6 su tankeri ve 40 orman işçisiyle karadan yapılan 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alan kül oldu. Jandarma, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Dalamanda orman yangını

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#Muğla#Dalaman#Orman Yangını

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