Son dakika... Dakikalarla yarıştılar! Aralarında çocuklarında bulunduğu 9 kişi...

Yangın saat 15.00 sıralarında Aksaray Mahallesi, Başbaki Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, bodrum katta depo olarak kullanılan bölümde bulunan eski eşyalar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Yangın büyüyerek bodrum katı sararken, bina içerisine de yoğun duman doldu. Bazı bina sakinleri yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahaleye başlarken, merdiven aracıyla mahsur kalanları kurtarmak için de çalışma başlattı.

"YANACAĞIZ SANDIM"

Bu sırada evde ailesinin olmadığı öğrenilen iki çocuk üst kat komşularına sığındı. Büyük korku yaşayan bina sakinleri camlara çıkarak kurtarılmayı beklerken, yoğun dumandan da ağızlarını giysilerle kapatarak korunmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri aralarında çocukların da olduğu 9 kişiyi merdiven aracıyla kurtararak aşağı indirdi.

Çocukların yakınları da büyük panik yaşarken, kurtarılan bir çocuk gözyaşı dökerek yakınına sarıldı.

Yaşadığı korkuyu anlatan ve itfaiye ekiplerince kurtarılan çocuklardan Aras Yenikaya , "Biz yukardayken eve birden dumanlar girdi. Biz hemen karşı daireye koştuk . Biz hemen balkona çıktık. Sonra Baran abiler bizi çağırdı yukarı kaçtık. Sonra bizi indirdiler. Komşuyuz hepimiz. Bir an da duman geldi yanacağız sandım" diye konuştu. Çıkan yangında yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.