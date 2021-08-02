Son dakika: Cumhurbaşkanlığı tartışmaları: Millet ittifakı karar verirse aday olurum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı için adaylık sinyali verdi.

Sözcü gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu siyasete ilişkin soruları yanıtladı.

Millet ittifakının adayının demokratik şekilde belirleneceğini söyledi. Son söz için ittifaka işaret etti.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

*Millet ittifakı derse ki ‘Siz aday olun,’ kabul ederim. Çünkü onurlu bir görev cumhurbaşkanlığı ve onurlu görevin çok ötesinde Türkiye’ye gerçek anlamda demokrasiyi getirecek kişi olacak. Bu aşamada tartışmayı kişiler bazında indirgemek doğru değil. Biz önce cumhurbaşkanı nasıl biri olmalı, nitelikleri ne olmalı onu tartışmalıyız.

HDP İLE İTTİFAK

*Biz HDP ile hiçbir zaman ittifak yapmadık. Aynı ittifakla yola devam edeceğiz. İktidar bizi farklı bir alanda konuşlandırmak istiyor, bu iftiralar daha önce de atılmıştı ama halk yerel seçimde ders verdi. ‘Ben bunlara inanmıyorum’ dedi. Bundan sonraki seçimde yine ders verecek.

‘GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLEMENTO TEK ÇÖZÜM’

*Eskinin de hatalarını ortadan kaldıran, kısır tartışmaların içine sürüklenen bir siyaset anlayışını da çözmek istiyoruz. Hükümet attığı her adımda hesap verebilmeli.

‘SİNE-İ MİLLET ÇÖZÜM DEĞİL’

*(Muhalefetin sine-i millete dönmesi tartışmaları) Çözüm değil, biz parlamentonun tutanaklarına tarih yazacak belge bırakmalıyız.

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