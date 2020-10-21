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DHA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 18:22 | Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Paşinyan'ın açıklamasına tepki

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Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Paşinyan'ın açıklamasına tepki
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Güney Kafkasya'ya barış ve istikrarın ancak Karabağ'ın işgalden kurtulunca geleceğini açıkladı.

Sözcü Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Paşinyan'ın 'Karabağ'da diplomatik çözüm yok' açıklaması, Ermenistan'ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir. Bu, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın haklılığını teyit etmiştir: Güney Kafkasya'ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir" ifadesini kullandı.

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