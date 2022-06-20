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Son dakika: İsveç ve Finlandiya'ya NATO vetosu... Kalın: Terör örgütlerinin faaliyetleri sona ermeli

#İbrahim Kalın#Belçika#NATO
Son dakika: İsveç ve Finlandiyaya NATO vetosu... Kalın: Terör örgütlerinin faaliyetleri sona ermeli

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Belçika’daki Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu. "PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri İsveç ve Finlandiya’daki faaliyetlerini sona erdirmeli" diyen Kalın, "Türkiye'nin taleplerine dönük yasal düzenlemelerin atılması adına süreç için olması gerekenlerdir. Bu adımları ne kadar hızlı atarlarsa süreç pozitif yönde ivme kazanır" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Brüksel'deki NATO karargahında Finlandiya ve İsveç yetkilileriyle NATO üyeliğine ilişkin biraraya geldiler. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Kalın, "İki ülkede terör örgütlerinin faaliyetleri sona ermeli" diyerek şunları söyledi:

PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri İsveç ve Finlandiya’daki faaliyetlerini sona erdirmeli. NATO’nun üyelik süreciyle ilgili ortaya koyduğu bir takım ilkeler ve prosedürler var. İttifaka üye olan tüm ülkeler bu prosedürleri izlediler. Yunanistan'ın Kuzey Makedonya'nın üyelik sürecini isminden dolayı 11 yıl boyunca boykot etmesidir. Makedonya bunun yüzünden ülkenin adını değiştirmek zorunda kaldı. Bundan sonra Yunanistan Makedonya'nın üyeliğine "evet" dedi. Dolayısıyla ittifaka üye olmak önemli bir adım. 200 yıllık süreçte tarafsızlığı desteklemiş İsveç için önemli bir adım. Finlandiya için de önemli bir adım. Türkiye'nin taleplerine dönük yasal düzenlemelerin atılması adına süreç için olması gerekenlerdir. Bu adımları ne kadar hızlı atarlarsa süreç pozitif yönde ivme kazanır.

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#İbrahim Kalın#Belçika#NATO

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