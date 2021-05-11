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Haber Giriş: 11.05.2021 - 10:43 | Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'e karşı ortak mücadele çağrısı

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Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'e karşı ortak mücadele çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından "İsrail’in işgal ve zulmüne ve fanatik Yahudilerin ihlallerine dur demek için sağduyu ve vicdan sahibi tüm Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler ortak mücadele etmeli" mesajını paylaştı.

İşte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın mesajı:

Kudüs’teki kiliseler ortak bir bildiriyle İsrail’in şiddete ve provokatif eylemlerine son vermesi çağrısında bulundu. İsrail’in işgal ve zulmüne ve fanatik Yahudilerin ihlallerine dur demek için sağduyu ve vicdan sahibi tüm Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler ortak mücadele etmeli.

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