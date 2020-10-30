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AA
Haber Giriş: 30.10.2020 - 16:23 | Son Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'da İzmir'deki deprem sonrası açıklama

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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'da İzmir'deki deprem sonrası açıklama
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İzmir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremle ilgili tüm kurumların harekete geçtiğini bildirdi.

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  • Son Dakika: İzmirde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından ilk görüntüler
  • Son Dakika: İzmirde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından ilk görüntüler
  • Son Dakika: İzmirde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından ilk görüntüler
  • Son Dakika: İzmirde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından ilk görüntüler
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İzmir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremle ilgili tüm kurumların harekete geçtiğini bildirdi.

Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası zarar gören vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun. Devletimiz tüm kurumlarıyla harekete geçmiştir. Arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için yetkili kurumların yönlendirmelerine uyulması hayati öneme sahiptir."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY'DAN İZMİR DEPREMİ MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir'de 6,6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de meydana gelen ve çevre illerden hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz ilgili tüm kurum ve kuruluşları ile vatandaşlarımızın yanındadır." ifadeleri kullandı.

İzmirde 6.6 büyüklüğünde deprem... Görgü tanığı bu sözlerle anlattı: Son anda kurtulduk, bina yıkıldı
İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem... Görgü tanığı bu sözlerle anlattı: 'Son anda kurtulduk, bina yıkıldı'

 

 

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