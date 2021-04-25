Son dakika: Joe Biden'a bir tepki de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklaması şu şekilde:



Cumhurbaşkanımız 1915 olaylarını araştırmak için ortak tarih komisyonu kurulması çağrısı yapmış fakat hakikatin belgelerle ortaya çıkmasından korkanlar bu çağrıya cevap verememiştir. ABD Başkanı bu gerçekleri de görmezden gelerek ilkesiz bir tutum sergilemiştir.

BİDEN, 1915 OLAYLARI İÇİN 'SOYKIRIM' DEDİ

ABD Başkanı Biden, 1915 olaylarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Biden, açıklamasında, "Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz. 24 Nisan 1915'ten başlayarak, Ermeni entelektüeller ve toplum liderlerinin Osmanlı güçleri tarafından İstanbul'da tutuklanmasıyla, 1,5 milyon Ermeni sınır dışı edildi, katledildi ya da yok etme kampanyasıyla ölüme yürüdü." ifadelerine yer verdi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara