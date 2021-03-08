Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan flaş AB, ABD, Rusya ve S-400 açıklaması

İşte Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları:

Biden yönetimiyle iyi bir başlangıç yaptık, muhakkak iki Başkan görüşecektir. Mısır ve Körfez ülkeleri ile yeni bir sayfa açılabilir. Türkiye ve ABD'yi bölen 3 önemli konu; ABD'nin PYD/YPG'ye desteği, S-400'ler ve CAATSA yaptırımları...

AB İLE İLİŞKİLER

Çok yapıcı ivme yakaladık, ilişkiler daha da ilerleyecek.

RUSYA İLE İLİŞKİLER

Her konuda anlaşıyor değiliz ama yapıcı diyalog devam ediyor. İkinci S-400 paketiyle ilgili süreç devam ediyor ve hepsi aynı sürecin parçası.

ABD'NİN YPG'YE DESTEĞİ

ABD destek politikasını sürdürecek gibi görünüyor.

CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun, İbrahim Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanları anlattı. İşte Gülşen Coşkun'un sözlerinden öne çıkanlar:

Bizim hiçbir Arap ülkeleriyle aşılamayacak bir sorunumuz yok. Mısır ve diğer Körfez ülkeleriyle bölgesel barış ve istikrar için yeni bir sayfa açılabilir ifadeleri kullanıldı. Bunun dışında aklıselim AB ülkeleri izin vermez diye bir vurgusu var. Türkiye'nin AB ile ilgili süreci... Bununla ilgili şu mesajları verdi İbrahim Kalın: Biz bütün alanlarda ilerleme kaydedebileceğimizi düşünüyoruz dedi. Yani AB ile ilişkilerde tüm alanlarda ilerleme kaydedilebileceği vurgusu yapıldı. Bizim ajandamızda Yunanistan ile yapılan görüşmelerden daha büyük konular var dedi. Bazı AB ülkeleri Türkiye'ye karşı daha sert tutum takınılmasını istiyor ancak AB üyeliğini böyle bir amaç için Türkiye'ye karşı kullanmak doğru değil. Aklıselim AB ülkeleri buna izin vermez dedi.