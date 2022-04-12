Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! İşte öne çıkan gündem maddeleri...

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi iki haftalık aranın ardından bugün Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantıda temizlik ürünlerine gelen KDV indiriminin etiketlere yansıması ve vatandaştan gelen şikâyetler ele alınacak. İlgili bakanların brifing vereceği kabinede ramazan ayının gelmesiyle birlikte sahada yapılan denetimler ve zincir marketlerdeki son fiyatlar değerlendirilecek. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyelerine yapılacak zamla ilgili bir karara varılması da bekleniyor. Emeklilerin hesabına bayram öncesi yatırılan 1100 liralık ikramiyenin bu yıl artırılıp artırılmayacağı da kabinede görüşülecek. Nisan sonunda ödenecek bu yılın ilk bayram ikramiyesi için önerilen zamlı formüller kabinede tüm yönleriyle konuşulacak.

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2 MAYIS’TAN ÖNCE

Böylece milyonlarca emeklinin zamlı Ramazan Bayramı ikramiyesinin, kabineden çıkması muhtemel karar doğrultusunda 2 Mayıs 2022’den önce hesaplara yatırılması planlanıyor.

Toplantıda ele alınacak bir diğer önemli gündem maddesini ise enflasyonun düşürülmesi için atılacak yeni adımlar oluşturacak. Erdoğan’ın “Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek bir yöntemle bu işin içinden çıkacağız” açıklamasının ardından hem yüzde 60’a ulaşan enflasyonun düşürülmesi hem de alım gücünün artırılmasına yönelik atılacak yeni adımlar konusunda ilgili bakanlar kabineye bilgilendirme yapacak.

BARIŞ GİRİŞİMİ

Rusya ile Ukrayna arasındaki krizde gelinen son durum da kabinenin en önemli gündem maddesi arasında yer alacak. Erdoğan’ın başta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski olmak üzere birçok ülke lideriyle gerçekleştirdiği telefon diplomasisinin yansımaları kabinede ele alınacak. Başta kalıcı ateşkesin sağlanması, liderlerin Türkiye’nin arabuluculuğunda buluşturulması ve insani dramın sonlandırılması için yürütülen diplomasi trafiğinin sürdürülmesine yönelik kararlılık kabinede dile getirilecek.