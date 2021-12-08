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Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! İşte öne çıkan gündem maddeleri...

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kabine Toplantısı#Asgari Ücret
Son dakika Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı İşte öne çıkan gündem maddeleri...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantıda, asgari ücret, döviz kurundaki hareketlilik ve stokçulukla mücadele konuları ele alınacak.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar dönüşü Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya başkanlık ediyor.

Toplantıda, döviz kurlarında yaşanan hareketlilik değerlendirilecek.

STOKÇULARA CEZALARIN ARTTIRILMASINA YÖNELİK ADIMLAR ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle benim en çok rahatsız olduğum konu stokçuluk. Stokçuluk bizim dinimizde de haramdır. Böyle bir şeye gidemezsiniz. Fakat görüyoruz ki stokçuluk yapanlar var, her alanda. Hele hele gıdada stokçuluk yenilir yutulur bir şey değil. Onun için şu andaki müeyyide, cezai müeyyide çok düşük. Biz şimdi ben Mehmet Bey'e de söyledim, 'hemen hazırlıklarınızı yapın'. Bu müeyyideyi onları rahatsız edici bir noktaya çıkaralım" demişti.

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Stokçulara cezaların arttırılmasına yönelik adımlar ele alınacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET GÜNDEMDE

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Yeni asgari ücret ile ilgili tarafların bir araya geldiği toplantılar sürüyor. Görüşmelerde gelinen aşama da Kabine'nin gündeminde olacak.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM: OMİCRON ENDİŞESİ

Toplantıda, kararlılıkla sürdürülen terörle mücadelenin yanı sıra Koronavirüs ile ilgili son durum da gözden geçirilecek.

Türkiye'de henüz görülmeyen "Omicron varyantı" ile ilgili tedbirler masada olacak.

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