Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

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Ankara'da bugün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında gözler, Güney Kore’ye yaptığı ziyareti tamamlayıp Türkiye’ye geri dönen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun üzerinde olacak.

Erdoğan’ın daha Afrika gezisi sırasında Çavuşoğlu’na Osman Kavala ile ilgili açıklama yapan 10 büyükelçinin "istenmeyen kişi" ilan edilmesi yolunda talimat verdiği ancak Çavuşoğlu’nun "Daha sakin ve soğukkanlı olmakta fayda var" görüşünü benimsediği iddia ediliyordu.

Bu gelişmenin ardından 15.35'te başlayan Kabine toplantısından hemen önce büyükelçiliklerden peş peşe açıklamalar geldi. ABD Büyükelçiliği, "ABD, 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle, Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder" açıklaması yaptı.

Kanada, İsveç Norveç ve Hollanda da benzer mesajlar paylaştı. Norveç ve İsveç elçiliklerinin hesapları ABD'nin mesajını retweet etti. Osman Kavala'nın serbest bırakılması yolunda çağrı yapan 10 büyükelçilik de benzer açıklamalar yayınladı.

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Son olarak Almanya ve Fransa'nın Ankara büyükelçilikleri de ABD Büyükelçiliği'nin Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edildiği açıklamasını retweet ederek, aynı görüşü paylaştı.



