AA- İHA
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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Son dakika haber... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.50'de başladı.
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde başladı.
Saat 15.50'de başlayan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
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