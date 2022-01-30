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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplanacak! İşte önemli başlıklar

#Cumhurbaşkanlığı#Kabine#Ankara
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepede toplanacak İşte önemli başlıklar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, Rusya-Ukrayna gerilimi gündemdeki ilk başlıklardan biri olacak. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomatik çalışmalar masaya yatırılacak.

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Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapılacak görüşmenin hazırlıkları ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler.

Cumhurbaşkanlığı kabinesi yoğun bir dış politika gündemi ile Beştepe'de toplanacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UKRAYNA'YA GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum ele alınacak.

3 Şubat'ta Ukrayna'ya yapılacak ziyaret değerlendirilecek. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomatik çalışmaların yanısıra ikili ilişkiler masaya yatırılacak.

Gerilimin diğer tarafı Rusya ile yürütülen görüşmeler de gündemde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar görüşülecek.

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DOĞU AKDENİZ’DEKİ GELİŞMELER DE TOPLANTININ GÜNDEMİNDE

Ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler. Bölgede doğalgaz konusunda oluşabilecek yeni ittifaklar değerlendirilecek.

Bu bağlamda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti de ele alınacak.

Ekonomideki son durum da toplantının gündeminde. Alınan tedbirlerin piyasaya yansımasına dair son durum görüşülecek.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE

Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları da kabine toplantısında ele alınacak bir diğer başlık olacak.

Vaka artışını önlemek için atılacak adımlar ve aşılamadaki son durum değerlendirilecek.

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