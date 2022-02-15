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Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı toplanıyor! Kritik gündem başlıkları masada

#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kabine
Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı toplanıyor Kritik gündem başlıkları masada

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Kritik toplantıda ekonomideki son gelişmelerle birlikte Ukrayna-Rusya gerilimi ele alınacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından toplanacak. Beştepe'deki toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek.

EKONOMİDEKİ SON GELİŞMELER ELE ALINACAK

Kabine Toplantısı'nda ekonomideki gelişmeler ele alınacak. Temel gıdada KDV indiriminin de yer aldığı yeni teşvik ve tedbir paketinin piyasalara nasıl yansıdığı değerlendirilecek.

Özellikle fahiş fiyat uygulaması ve enflasyonla mücadelede atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

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UKRAYNA-RUSYA GERİLİMİ DEĞERLENDİRİLECEK

Bir diğer gündem başlığı, Ukrayna ile Rusya arasında giderek artan gerilim olacak. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de kurmaylarının yürüttüğü temaslar görüşülecek.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar ele alınacak.

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Toplantıda, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler ve İsrail Cumhurbaşkanı'nın gelecek ay gerçekleşecek Türkiye ziyareti de değerlendirilecek.

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DIŞ POLİTİKA ADIMLARI GÖRÜŞÜLECEK

Ermenistan ile özel temsilciler düzeyinde yürütülen görüşmelerde gelinen son durum gözden geçirilecek.

Yunanistan'ın Ege'de gayri askeri statüdeki adalara yönelik ihlalleri ve buna karşı yürütülecek politika gözden geçirilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MİLLETE SESLENİŞ KONUŞMASI YAPACAK

Kabine Toplantısı'nda yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ve koronavirüs salgınına yönelik adımlar değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.

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#Kabine Toplantısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kabine

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