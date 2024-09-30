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Son dakika! Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

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#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Cumhurbaşkanlığı#Kabine Toplantısı
Son dakika Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 09:26

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de biraraya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor...

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3 haftalık aranın ardından toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı sona erdi. 

MASADAKİ KRİTİK BAŞLIKLAR

Beştepe'deki toplantıda öne çıkan başlıklar şöyle:

İsrail'in Gazze'den sonra Lübnan'ı hedef alan saldırıları,

Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldüren soykırımcı Netanyahu yönetiminin savaşı bölgeye yayma stratejisine karşılık Türkiye'nin atacağı adımlar,

 

Gazze'de ateşkesin sağlanması için uluslararası alanda İsrail'e baskı uygulanmasına yönelik girişimler,

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirilecek düzenlemeler,

Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası.

 

 

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#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan#Cumhurbaşkanlığı#Kabine Toplantısı

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