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Son dakika... Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanmıştı: Sedef Kabaş'ın tahliyesine karar verildi

#Sedef Kabaş#Cumhurbaşkanına Hakaret Davası#Tahliye
Son dakika... Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanmıştı: Sedef Kabaşın tahliyesine karar verildi

Gazeteci Sedef Kabaş, ilk duruşmada "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliyesine karar verildi.

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Katıldığı televizyon programındaki konuşmasında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlarını işlediği gerekçesiyle tutuklanan Gazeteci Sedef Kabaş'ın 12 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

Sedef Kabaş'ın, ilk duruşmada "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliyesine karar verildi. Kabaş'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na hakaret suçundan da beraatına karar verildi.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedef Kabaş'ın 14 Ocak'taki televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Kabaş'ın suça konu konuşmayı yaptığı kanalın merkezi Sarıyer'de olduğu için dosya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, savcılıkça Kabaş hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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Gözaltına alınan Kabaş, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 22 Ocak'ta tutuklanmıştı.

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