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AA
Haber Giriş: 07.06.2020 - 17:37,Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bizans bayrağı tepkisi

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bizans bayrağı tepkisi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasına tepki göstererek ''Rum yönetimi adanın güneyinde son dönemde birtakım karanlık odaklar tarafından diriltilmeye çalışılan Türk ve İslam karşıtlığını cesaretlendirmeye son vermeli ve bu hastalıklı zihniyetin önüne geçecek önlemleri süratle uygulamaya koymalıdır'' dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ''İslam düşmanlığına müsamaha gösterilemez'' ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Oktay, şunları kaydetti:
"Larnaka'da Tuzla Camisi'ne asılan Bizans bayrağı ile yine tahrik ve provokasyon. Rum yönetimi, adanın güneyinde son dönemde birtakım karanlık odaklar tarafından diriltilmeye çalışılan Türk ve İslam karşıtlığını cesaretlendirmeye son vermeli ve bu hastalıklı zihniyetin önüne geçecek önlemleri süratle uygulamaya koymalıdır."

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: "İSLAM DÜŞMANLIĞINA MÜSAMAHA GÖSTERİLEMEZ"

Güney Kıbrıs'ta bir camiye Bizans bayrağı asılmasını kınayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kalın, şunları kaydetti:
"Kıbrıs Limasol'daki Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılmasının ardından Larnaka'daki Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyor ve Rum yönetimini derhal failleri bulmaya davet ediyoruz. İslam düşmanlığına müsamaha gösterilemez."

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