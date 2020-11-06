Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:



Kendi savunma ihtiyaçlarımızı milli imkânlarla karşılamanın yanında dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarına cevap verebilen bir konumdayız.



Bunun en güncel örneği, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki toprakları için yürüttüğü haklı mücadelede kullandığı İHA ve SİHA’larımızdır.



Türkiye olarak tüm kalbimizle Azerbaycan’ın topraklarını işgalci Ermenistan’dan geri almak için verdiği mücadeleyi destekliyor ve Azerbaycan ihtiyaç duyduğunda tüm savunma imkânlarımızı Can Azerbaycan’la paylaşmayı sürdüreceğiz.