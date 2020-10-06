Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar'a gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Erdoğan'ın, ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtildi.
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