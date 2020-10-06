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Haber Giriş: 06.10.2020 - 17:41 | Son Güncelleme:

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar'a gidecek

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar'a gidecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Erdoğan'ın, ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenlenmesinin öngörüldüğü belirtildi.

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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Su Temin Projesi Boru Hattı Onarımını Müteakip Su Verme Töreni'ne katılıyor. "Dünyada ilk defa uygulanan askıda borulu sistemle Anamur'da inşaa ettiğimiz Alaköprü Barajı'ndan alınan suyu Kuzey Kıbrıs'taki Geçitköy Barajı'na aktardık." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böylece Anadolu topraklarından doğup Akdeniz'e dökülen Dragon Çayı'nın yılık 750 milyon metreküplük suyunu Kıbrıs adasındaki kardeşlerimizin istifadesine sunmuş olduk." ifadelerini kullandı.
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