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Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin ile görüştü

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Rusya#Ukrayna

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirtti. Erdoğan ayrıca, sahadaki insani durumun gözetilmesi ve insani koridorların iki yönlü olarak etkin ve sorunsuz şekilde işletilmesinin önemine de dikkat çekti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve sahadaki insani durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasında barışın sağlanması için en başından beri sergilediği samimi yaklaşımı sürdürdüğünü ifade etti. Kalıcı bir ateşkesin ilan edilmesi halinde, uzun soluklu çözümün yolunun açılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki görüşmelerden müspet sonuç alınmasını can-ı gönülden arzu ettiğini dile getirdi.

GÖRÜŞME İÇİN TÜRKİYE DAVETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı konular üzerinde uzlaşıya varmanın liderler düzeyinde görüşmeler gerektirebileceğine işaret ederek, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'yi İstanbul veya Ankara'da misafir etme teklifini yineledi.

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İNSANİ KORİDOR VURGUSU

Savaşın hiçbir tarafa fayda sağlamayacağını ve diplomasiye fırsat verilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahadaki insani durumun gözetilmesi ve insani koridorların iki yönlü olarak etkin ve sorunsuz şekilde işletilmesi gerektiğine de dikkati çekti.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Rusya#Ukrayna

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